Cavese-Juve Stabia: la designazione arbitrale

Sarà il sig. Luca Zufferli della sezione AIA di Udine a dirigere il match Cavese – Juve Stabia valevole per la 6^ giornata di ritorno del Campionato di Serie C girone C 2020 – 2021, in programma martedì 16 febbraio 2021 allo stadio Simonetta Lamberti di Cava dè Tirreni con inizio alle ore 17,30. Il sig. Zufferli sarà coadiuvato dal sig. Francesco Ciancaglini della sezione AIA di Vasto e dal sig. Domenico Fontemurato della sezione AIA di Roma 2, il IV° ufficiale sarà il sig. Mattia Ubaldi della sezione AIA di Roma 1.