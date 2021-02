Casertana-Teramo 2-0: Cuppone e Turchetta in gol sotto la neve

Cuppone la sblocca d’astuzia, Turchetta la blinda con la sua terza sinfonia. La Casertana si rialza subito battendo il Teramo in uno scenario insolito. Neve incessante e campo quasi totalmente imbiancato: immagini che dalle parti della Reggia non si erano mai viste. Ma il piglio dei falchi è il solito: voglia di giocare, di spingere e divertirsi. In apertura di ripresa il gol che consegna ai rossoblu il meritato vantaggio. La neve insiste, il campo si fa più difficile, ma la Casertana non molla la presa sui tre punti. Allo scadere arriva il bis del flauto magico e la Casertana ritrova subito il sorriso.

Fonte: sito ufficiale Casertana FC, Foto: Ciro Santangelo

CASERTANA-TERAMO 2-0

CASERTANA: Avella, Santoro, Izzillo, Rosso (48' st Buschiazzo), Carillo, Hadziosmanovic, Turcbhetta, Icardi (22' st Matese), Cuppone (23' st Matos), Konate, Del Grosso. All.: Guidi

A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Varesanovic, De Lucia, Pacilli, Polito, Rillo, Longo

TERAMO: Lewandowski, Tentardini, Trasciani, Arrigoni, Costa Ferreira (11' st Diakitè), Bombagi (35' st Kyeremanteng), Pinzauti (11' st Birlingea), Vitturini, Ilari, Santoro, Piacentini. All.: Paci

A disp.: Valentini, Cappa, Di Francesco, Bellucci, Di Matteo, Viero, Lombardi, Gerbi

Arbitro: Saia di Palermo

Reti: 4' st Cuppone, 49' st Turchetta

Ammoniti: Trasciani, Vitturini, Matese, Polito

Espulsi: 42' pt Vitturini, 38' st Piacentini