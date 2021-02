Lutto nel mondo calcio lucano: a 50 anni è morto Leonardo Volturno

Nel primo pomeriggio Leonardo Volturno è venuto a mancare. A 50 anni (ne avrebbe compiuti 51 il prossimo 7 aprile) uno dei centrali difensivi più forti della regione di tutti i tempi è stato stroncato da una brutta malattia: la SLA. Con la squadra principale del Potenza ha giocato 204 volte, alle quali vanno aggiunte 61 presenze con le casacche di Cus e Asc che ne hanno contraddistinto la storia recente del calcio in città. Ha vinto 4 Coppa Italia regionali con l'Asc Potenza, Avigliano (2 volte di fila) e Angelo Cristofaro Oppido e altrettanti campionati di Eccellenza (Invicta Potenza, Asc Potenza, Francavilla e Angelo Cristofaro Oppido). Chiude la carriera di calciatore all'età di 42 anni in serie D con l'Angelo Cristofaro Oppido. Lascia la moglie Anna e dei figli Daniele e Cristian. In cielo raggiungerà Peppe Sabia, l'altro centrale difensivo con cui formava la coppia, che avrebbe portato nel 1994 l'Invicta Potenza in serie D, categoria con la quale ha chiuso e il presidente Raffaele Marino (nella foto in occasione della consegna della maglia delle 100 presenze con l'Asc Potenza). Era già un segno del destino di un grande campione.