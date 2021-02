Serie A. Gli squalificati dopo la 22a: out in 6, multa per il Parma

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 febbraio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.33 del 15 febbraio 2021) in merito alla condotta del calciatore Manuel Lazzari (Soc. Lazio) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 7° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Manuel Lazzari (Soc. Lazio) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

a) SOCIETA'

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PARMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa nove minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Simone (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIMARCO Federico (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ERLIC Martin (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HOEDT Wesley Theodoru (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RABIOT Adrien (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

HAKIMI MOUH Achraf (Internazionale)

LOVATO Matteo (Hellas Verona)

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale)

LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari)

VERETOUT Jordan Marcel G (Roma)