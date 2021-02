Casale, Buglio nel post-Gozzano: "Questo è un Casale diverso"

Ha cambiato registro il Casale che ha affrontato la difficile trasferta del "D'Albertas" strappando un punto meritato sul campo del Gozzano capolista. Lo si capisce dalle parole stesso del tecnico alessandrino, Francesco Buglio, nel post partita dell'ultimo turno di campionato. C'è soddisfazione sul volto dell'allenatore ma anche tanto rispetto per una squadra, quella rossoblu appunto, che sta conducendo un campionato di assoluto vertice: "Le differenze tra le due squadre in campo oggi c'erano, il Gozzano sta costruendo una stagione importante e noi siamo venuti qui con tanto rispetto; anche per questo uscire da qui imbattuti ci rende molto soddisfatti. Stiamo dando continuità al nostro lavoro, siamo in serie positiva e non voglio più sentir parlare di un girone d'andata in cui è successo di tutto e di più. Il nostro campionato comincia nel girone di ritorno".

Un punto importante in chiave salvezza quello conquistato in terra cusiana dai nerostellati che, per assurdo, tornano a casa anche con qualche rammarico per il risultato finale: "Ci abbiamo provato a fare la nostra partita - continua Buglio - credendoci fino alla fine anche dopo essere passati in svantaggio; nel finale abbiamo inserito tanti attaccanti per provare a recuperare proprio perché credevamo che fosse possibile far risultato in casa di un Gozzano che ha qualità e che sicuramente lotterà fino alla fine per provare a fare il salto di categoria. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento anche nelle prossime partite per onorare la storia di questa società gloriosa, i tifosi che ci seguono sempre e chi a livello societario sta credendo in questo gruppo".