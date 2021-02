Cavese-Juve Stabia 1-2: aquilotti avanti, rimonta delle vespe

La Juve Stabia batte la Cavese ed espugna il Simonetta Lamberti. Gara dai due volti con i padroni di casa che hanno giocato meglio nei primi 40 minuti, poi è emersa la squadra ospite che alla lunga ha meritato il successo.

Cavese padrona del gioco a inizio gara, Juve Stabia che attende molto bassa. La partita si sblocca al 20esimo quando Cuccurullo serve Bubas sul filo del fuorigioco che infila Russo: classico gol dell'ex. Cinque minuti dopo ci prova Matera, palla fuori di poco. Sul finire del primo tempo lo Stabia si risveglia: prima Fantacci pericoloso con un tiro a botta sicura murato da De Franco, poi Esposito conquista un rigore sfruttando l'ingenuità di Semeraro. Dal dischetto Marotta spiazza il portiere e fa 1-1. Si va all'intervallo in parità.

Nella ripresa cambia il registro: è la Juve Stabia a fare la gara, la Cavese si abbassa. Col passare dei minuti gli ospiti assumono il controllo della gara e il calo degli aquilotti è evidente. Due occasioni per gli ospiti con Orlando e Borrelli che però non inquadrano la porta.

Al minuto 86 la svolta: sugli sviluppi di un corner incornata di Troest che manda la palla in rete. Nel recupero la Cavese prova l'assalto finale ma sembra non avere le forze e la squadra di Padalino chiude senza affanno.

Vittoria importante per la Juve Stabia in chiave playoff; sconfitta pesante della Cavese che evidenzia per l'ennesima volta un calo netto nel secondo tempo.