Serie C girone A, torna in vetta da solo il Como

Una rete di Arrigoni ad una decina di minuti dal termine permette al Como di sbarazzarsi non senza fatica del fanalino di coda Lucchese e di approfittare dello zero a zero tra Renate e Pro Patria, i lariani tornano da soli al comando con due punti sul Renate incalzato dalla Pro Vercelli che in anticipo supera senza problemi il Grosseto per tre a zero.

Quarta piazza per il sorprendente Lecco, il successo due a uno in casa della Carrarese conferma nei quartieri alti Capogna e compagni; male l’Alessandria che per oltre un tempo in undici contro dieci non riesce ad avere la meglio sulla Giana.

Giornata non completa per il rinvio di Pro Sesto-Pergolettese, due i successi in trasferta, la Juventus U23 passa tre a zero in casa dell’Albinoleffe.

Si infiamma la lotta per non retrocedere, recrimina il Novara per una sconfitta immeritata uno a zero a Pontedera; pirotecnico tre a tre tra Livorno ed Olbia, bene il Piacenza che batte due a zero in uno scontro diretto importantissimo la Pistoiese.