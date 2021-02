Novara-Livorno, Banchieri ne convoca 25

Sono 25 i giocatori convocati da Simone Banchieri per la sfida di domani tra Novara e Livorno.

Rosa quasi completamente a disposizione per il tecnico azzurro, ancora non convocati Migliorini e Piscitella, quest'ultimo è sulla via del recupero.

Portieri: 31 Desjardins, 2 Lanni, 1 Spada

Difensori: 25 Bellich, 5 Bove, 3 Cagnano, 33 Colombini, 7 Corsinelli, 20 Lamanna, 21 Pagani, 6 Pogliano

Centrocampisti: 23 Bianchi, 40 Bortoletti, 10 Buzzegoli, 15 Collodel, 37 Ivanov, 39 Malotti, 8 Schiavi

Attaccanti: 26 Cisco, 19 Gonzalez, 9 Lanini, 17 Moreo, 11 Panico, 29 Rossetti, 18 Zunno