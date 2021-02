I tre nuovi arrivi del Borgosesia

Tre nuovi arrivi in casa Borgosesia già a disposizione di mister Rossini per il recupero di mercoledì scorso contro il Legnano, andiamo a vedere chi sono:

Stefan Bajic difensore classe 1997 cresciuto nelle giovanili della Cremonese esordisce in D nel 2016/2017 con la maglia della Triestina, poi passa in C a Trapani e ancora Trieste, in serie C milita anche con la maglia della Pro Piacenza prima di tornare in D con il Fiorenzuola nel 2019/2020 e successivamente Cattolica formazione con la quale aveva iniziato anche la stagione in corso.

Davide Perego esterno offensivo classe 1998 cresce nelle giovanili dell'Albinoleffe, esordio in serie D nel 2017/2018 con il Ponte San Pietro dove segnerà 6 gol, nel 2018/2019 passa al Caravaggio segnando 4 reti, nel 2019/2020 con il Breno sempre in D 23 presenze e un gol, aveva iniziato questa stagione con la maglia del Ponte San Pietro collezionando 7 presenze.

Lorenzo Rivi attaccante classe 1999 cresce nelle giovanili di Chievo Verona e Reggiana, esordisce in D nel 2018/2019 con il Fiorenzuola segnando 7 gol, nel 2019/2020 veste la maglia della Vigor Carpaneto per poi passare nella prima parte di questa annata al Sestri Levante.