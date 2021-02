Giugliano: è già addio con il direttore sportivo Agliano

La società FC Giugliano 1928 comunica che sono ripresi regolarmente gli allenamenti, dopo il consueto giro di tamponi. Tutti negativi gli esiti, si attendono notizie nelle prossime ore esclusivamente per quattro atleti, di recente risultati positivi.

La società gialloblù coglie l'occasione per salutare e ringraziare l'ormai ex direttore Agliano, che ha dovuto interrompere il suo percorso per motivi strettamente personali.

La decisione di rinunciare alla carica è scaturita di comune accordo con la proprietà, senza alcun tipo di alterazione del rapporto di massima stima tra le parti.

Il presidente Palma fa sapere che continua ininterrottamente il lavoro di tutto lo staff, volto a rafforzare la squadra, in stretto contatto con consulenti esterni di fiducia. Nel frattempo, si valuterà con i dovuti tempi il nuovo direttore sportivo, una scelta che sicuramente garantirà competenza ed esperienza al Giugliano Calcio.

UFFICIO COMUNICAZIONE