Serie D-Girone F: le decisioni del giudice sportivo

Sono cinque i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare della 17ª giornata. Salteranno tutti una gara.

Le decisioni:

GARE DEL 14/ 2/2021

ALLENATORI

BITETTO LEONARDO (REAL GIULIANOVA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANDIDI GIANLUCA (RECANATESE A.S.D.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

CAMARA KABINE (APRILIA RACING CLUB SRL)

FAGGIOLI ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

SCOGNAMIGLIO MATTIA (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MAZZEI TOMMASO (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

VAN RANSBEECK KENNETH (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CARDELLA FEDERICO (CYNTHIALBALONGA)

RICCI WALTER (FOOTBALL CLUB MATESE)

CUCCU RICCARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CARNEVALE SIMONE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DIARRA BOUBACAR (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PETRUCCELLI ALESSANDRO (CYNTHIALBALONGA)

GALIANO WALTER (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DONZELLI FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

BRUMAT MATTEO (RIETI S.R.L.)

CAPITANIO FILIPPO (VASTESE CALCIO 1902)

GARE DEL 16/ 2/2021

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BIANCIARDI LORENZO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PALLADINI ALESSIO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FERRI MATTIA (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)