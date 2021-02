Taranto, in attesa del Picerno si parla di mercato

In attesa del match contro il Picerno allo stadio Erasmo Iacovone, interviene il direttore sportivo Francesco Montervino ai microfoni di Antenna Sud 85. Il focus è la questione mercato considerando il tassello mancante dovuto alla cessione di Caldore. Il calciatore proposto al direttore è Francesco Bertolo. Montervino ha sottolineato che, il calciatore ex Picerno e Potenza in forza attualmente all'Acireale, non è nel mirino dei rossoblù.

"E' un giocatore stimato da tante squadre di Serie D ma anche di C. E' un difensore mancino in forza all'Acireale anche se noi ce lo ricordiamo soprattutto quando giocava nel Potenza e nel Picerno. E' un giocatore che mi hanno proposto ma non credo che rispecchi le caratteristiche del calciatore che noi cerchiamo in quella zona di campo. Lui è un centrale mancino, mentre se noi dovessimo intervenire in quel ruolo vorremmo un centrale che possa fare il terzino oppure proprio un terzino puro" ha dichiarato il ds rossoblù, come evidenziato anche dai colleghi di MondoRossoBlù.it.