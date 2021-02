Turris battuta, blitz del Palermo: decide la doppietta di Lucca

Successo esterno del Palermo che batte a domicilio la Turris.

I rosanero giocano bene nel primo tempo e sbloccano subito il match con Lucca di testa che sfrutta un'uscita errata di Abagnale. Nell'ultimo quarto d'ora si risveglia la Turris che a fine primo tempo ristabilisce la parità con un tiro potente di Romano.

A inizio ripresa Palermo di nuovo avanti, ancora con Lucca. Le migliori chance per i corallini sono per Ventola e Giannone ma non riescono ad agguantare il pareggio. La gara termina con il risultato di 1 a 2.

TABELLINO

TURRIS (3-4-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio (25'st Ventola), Lorenzini; Esempio (34'st Ferretti), Franco, Romano, Loreto (34'st D'Ignazio); Giannone; Longo (10'st Alma), Persano. All: Fabiano. A disp: Lonoce, Barone, Fabiano R., Brandi, Carannante, Pitzalis, Lame, Esposito.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; Martin (17'st Marconi), De Rose, Broh (17'st Kanoute); Rauti (30'st Peretti), Lucca (23'st Saraniti), Valente (1'st Floriano). All: Boscaglia. A disp: Fallani, Corrado, Lancini, Marong, Silipo.

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna.

RETI: 17'pt e 3'st Lucca, 45'pt Romano