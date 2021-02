Serie C, lotta salvezza: pari Paganese, vincono Potenza e Bisceglie

Nel turno infrasettimanale del girone C diversi risultati importanti per la lotta per la salvezza che hanno riscritto la classifica.

Tre punti pesanti ottenuti dal Potenza che vince a Teramo e dal Bisceglie che piega la Viterbese: rossoblù e nerazzurri salgono a quota 20 punti.

Un gradino più in basso per la Paganese che comunque ottiene un ottimo pareggio in casa della Virtus Francavilla (che invece sale all'undicesimo posto).

Più staccata la Cavese che resta ultima a 16 punti. Ha, invece, riposato la Vibonese (in giornata ha annunciato il nuovo allenatore Roselli) che al momento occupa l'ultima posizione valida per la salvezza diretta con 22 punti.

- LA CLASSIFICA AGGIORNATA -