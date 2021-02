Polisportiva Santa Maria k.o. in casa, Troina corsaro

Nel recupero della nona giornata contro il Troina arriva la prima sconfitta casalinga per la formazione cilentana. I giallorossi di mister Esposito cedono l’intera posta in palio ai siciliani che vincono 2 a 1 grazie alle reti di Di Grazia e Ficarrotta, nel mezzo il momentaneo pari di Chiariello.

Gara vivace all’inizio, contraddistinta soprattutto per le numerose traverse colpite: al 7’ calcio d’angolo per il Troina e traversa di Neri su colpo di testa. Lo stesso Neri al 10’, ancora sugli sviluppi di corner, è bravo a colpire di testa anticipando tutti. Palla fuori di poco. Al 18’ risposta Polisportiva con cross di Maio e colpo di testa di Maggio che centra la traversa. Al 31’ si sblocca l’incontro: contropiede dei ragazzi di Mascara, e gol di Di Grazia, bravo a superare alle spalle Konios e a scaricare un destro potente che non lascia scampo a Grieco.

I giallorossi non ci stanno, e al 42’ un colpo di testa di De Gregorio sfiora il pareggio. Un primo tempo piuttosto equilibrato, ma ad avere la meglio sono stati gli ospiti che hanno sfruttato al meglio l’unica occasione registrata. Nella ripresa, entra Capozzoli e si fa subito sentire al 9’ a tu per tu con Aiolfi che intercetta un tiro che sembrava già in porta. Al 21’ altra grande occasione per i padroni di casa, con il salvataggio sulla linea di Longo su tiro a botta sicura di Coulibaly dopo l’assist di Maggio.

Alla mezzora, gli sforzi della squadra di Esposito vengono ricompensati: pareggio con Chiariello su un calcio di punizione battuto da Capozzoli. Il difensore è stato bravo a farsi trovare pronto dopo la respinta del portiere proprio addosso al neo acquisto giallorosso. Nemmeno il tempo di gioire, un minuto dopo, che arriva la doccia fredda, un botta e risposta incredibile che porta al gol di Ficarrotta su un’ingenuità della squadra giallorossa. A tempo praticamente scaduto e con gli schemi ormai andati in fumo, miracolo di Aiolfi sul pallonetto di Tandara che ha assaporato per un istante la gioia del pareggio, negato ancora una volta dall’abilità del portiere ospite.

Tre punti d’oro per il Troina che sale a quota 19 punti in classifica. Battuta d’arresto casalinga (la prima) per la Polisportiva che non riesce a dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Cittanova Calcio

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Grieco; Lambiase (15’st Chiariello), Campanella, De Gregorio; Fofoue, Coulibaly, Maio, Konios; Tompte (15’ st Capozzoli), Maggio, Ragosta (18’ Tandara). A Disp: Polverino, Simonetti, Citro, Bozzaotre, Strumbo, Romano G. All. Esposito

Troina (4-3-3): Aiolfi; Popolo, Neri, Longo, Ciccone; Guerci (20’st Palermo), Cenci (44’st Mascara), Di Grazia; Ficarotta, Balistreri, Aperi (41’st Nania). A disp.: Li Vosi, Puleo, Diara, Giuffrida, Santoro, Dembele. All. Mascara

Arbitro: Federico Muccignato di Pordenone (Martone-Cozzuto)

Reti: 31’ pt Di Grazia, 30’st Chiariello, 31’st Ficarrotta

Note: Gara a porte chiuse. Cielo nuvoloso. Campo sintetico. Ammoniti: Balestrieri, Chiariello, Cenci, Ciccone, Esposito, Mascara. Angoli: 8 a 4. Recupero: 2’ pt, 5’ st

L’UFFICIO COMUNICAZIONE