Avellino-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Partenio" le formazioni di Avellino e Foggia, nel match valevole per la 25a giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Due squadre tra le sorprese del campionato: l'Avellino secondo in classifica a quota 44 punti, proverà ad accorciare sulla capolista Ternana e ad allungare sulle inseguitrici. Il Foggia cercherà di consolidare la zona playoff dopo un percorso finora sicuramente positivo rispetto alle attese.

Questi gli schieramenti ufficiali delle due formazioni:

AVELLINO: Forte, Tito, Miceli, De Francesco, Fella, Adamo, Maniero, Carriero, Ciancio, Silvestri, Illanes. All. Braglia

FOGGIA: Di Stasio, Galeotafiore, Vitale, Gavazzi, Dell'Agnello, Curcio, Salvi, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Morrone. All. Marchionni

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/avellino-foggia/358774.html