Serie D, la classifica delle 4 lucane dopo i recuperi odierni

Nella giornata odierna sono stati cinque i recuperi disputati tra i gironi H e I. Andiamo a vedere nel dettaglio come cambia la classifica per le quattro lucane interessate nei due raggruppamenti. Nel girone H il Brindisi con il pari interno contro il Sorrento (che accorcia a -4 da Lavello e Picerno con tre gare in meno) si è staccato di una lunghezza dal Francavilla, mentre la vittoria del Bitonto (anch'esso a -4 dalle due lucane seconde in classifica) ad Aversa ha permesso alla formazione sinnica di avere tre punti di vantaggio sulla squadra casertana. Nel raggruppamento I a parte il big match Acireale-Fc Messina 2-1 che non riguardava il Rotonda, successi importanti per il Troina che lo ha scavalcato con l'exploit a Castellabate contro il Santa Maria Cilento (1-2) e per il Marina di Ragusa che batte il Castrovillari (2-1). Quest'ultima resta a due lunghezze di distanza dai biancoverdi che hanno quattro gare in meno.