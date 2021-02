SERIE C LIVE - Girone C: Avellino-Foggia, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Partenio" di Avellino, teatro questa sera della sfida valevole per la 25a giornata del girone C del campionato di Lega Pro in cui si affronteranno Avellino e Foggia.

I campani guidati da Braglia, secondi in classifica, cercheranno punti per allungare sulle dirette inseguitrici e per cercare di accorciare la distanza siderale con la Ternana capolista. I rossoneri di Marchionni invece, proveranno ad ottenere punti utili su un campo ostico per consolidare la posizione in grigli playoff.

Potrete seguire dalle ore 20.30 gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/avellino-foggia/358774.html

FORMAZIONI UFFICIALI

AVELLINO: Forte, Tito, Miceli, De Francesco, Fella, Adamo, Maniero, Carriero, Ciancio, Silvestri, Illanes. All. Braglia

FOGGIA: Di Stasio, Galeotafiore, Vitale, Gavazzi, Dell'Agnello, Curcio, Salvi, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Morrone. All. Marchionni