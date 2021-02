Potenza, Caiata: "Il Potenza dedica la vittoria a Leonardo Volturno"

Ai microfoni di Radio Carina nel dopogara di Teramo è intervenuto il presidente del Potenza Salvatore Caiata. Il primo pensiero dopo il successo è andato subito all'indimenticato capitano Leonardo Volturno con queste dichiarazioni: "Tutto il Potenza dedica la vittoria di oggi a Leonardo Voturno ed i miei calciatori hanno avuto uno stimolo in più per inseguire i tre punti. Leonardo incarnava il calcio e quello spirito che il Potenza deve avere inteso come cuore e grinta. Abbiamo giocato una grande partita a viso aperto contro un Teramo mai domo. Non abbassiamo la guardia, ma dobbiamo ripartire da questa prestazione senza fermarci perchè l'errore più grande sarebbe quello di cullarci sugli allori".