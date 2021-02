Juve U23-Pro Vercelli 0-2, continua la corsa della Pro

Era una sorta di prova del nove la Juventus U23 per la Pro Vercelli e la formazione di Modesto l’ha passata a pieni voti, un successo maturato con un gol per tempo che lancia definitivamente le bianche casacche nella lotta per il passaggio di categoria diretto. Ora la Pro ha quattro partite contro formazioni che lottano per non retrocedere prima del big match contro il Como del “Piola”.

La cronaca Subito in vantaggio la Pro Vercelli con Clemente con una gran conclusione da fuori area che batte Bucosse, la Juventus U23 reagisce subito con Marques che non inquadra di poco la porta, al 10’ una punizione di Ranocchia termina fuori, lo stesso Ranocchia al 15’ sfiora l’uno a uno, Saro e la traversa salvano la Pro. Al 31’ provvidenziale intervento di Hristov su Marques in piena area di rigore, stessa sorte per Dabo due minuti più tardi che trova sulla sua strada Emmanuello.

I bianconeri provano a cambiare volto inserendo Rafia, Akè e Del Sole, al 62’ punizione di Ranocchia deviata dalla barriera e respinta da Saro, al 66’ arriva il raddoppio degli ospiti con Emmanuello con un gran destro che finisce all’angolino, un’altra rete bella ed importante per il centrocampista vercellese; il finale vede i bianconeri pressare ma senza troppa convinzione, da segnalare solo un bell’intervento di Saro su tiro-cross di Akè al novantesimo.