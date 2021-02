Novara-Livorno 1-1, deludente pareggio interno per gli azzurri

Un solo punto per il Novara nel turno infrasettimanale contro il Livorno, un pareggio che arriva al termine di un deciso passo indietro rispetto alle prestazioni contro Alessandria e Pontedera e che mette nei guai gli azzurri invischiati nella zona calda della graduatoria.

La cronaca Parte meglio il Livorno con il Novara che sembra stanco e svogliato, al 2' Sosa non inquadra la porta, al 7' Pallecchi conclude di poco a lato, al 9' si vede il Novara con Schiavi ma Stancampiano para senza troppi problemi. Al 17' una punizione di Buglio termina alto, al 28' ci prova Panico ma la sua conclusione termina alta, al 34' Lanni è bravo ad opporsi a Bussaglia, al 36' il portiere azzurro salva su Haoudi, sul capovolgimento di fronte rapido contropiede azzurro con Lanini che serve Rossetti che non sbaglia, uno a zero un pò a sorpresa per i padroni di casa.

Il primo squillo della ripresa è una punizione di Schiavi sulla quale Stancampiano è attento e respinge, al 56' arriva il pareggio del Livorno su rigore con Buglio, penalty concesso per l'atterramento di Dubickas da parte di Lanni; Banchieri prova a mettere forze fresche inserendo Buzzegoli, Zunno e Pogliano, succede poco fino al novantesimo, da segnalare una bella parata di Stancampiano su Schiavi e poco altro.