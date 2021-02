Banchieri: "Abbiamo tenuto botta fino al 90', più Novara che Livorno"

Un punto tra Pontedera e Livorno mette il Novara in una posizione di classifica pericolosa, il tecnico Simone Banchieri commenta la prestazione contro gli amaranto: "La prestazione c'è stata, i ragazzi hanno dato tutto, la stanchezza incide ed è il motivo dei cinque cambi, abbiamo sfruttato la rosa per tanto tempo dato che l'ultima sostituzione l'ho fatta a 25 minuti dalla fine, chi è entrato ha fatto bene, ha dato vivacità, nell'ultima mezzora l'unica grande occasione l'abbiamo avuta noi con Schiavi.

Non ricordo grosse parate del nostro portiere, non abbiamo sofferto molto, abbiamo avuto occasioni importanti, è stata una partita difficile e siamo stati bravi a tenere botta, non dimentichiamoci che dieci giorni fa quando siamo andati a Lucca avevamo tre punti in più di Lucchese e Livorno, ora abbiamo dieci punti in più, è un dato che conta e dobbiamo continuare la nostra marcia verso la salvezza.

Bisogna accettare gli errori dei singoli, nel calcio ci stanno, se non ci fossero le partite finirebbero tutte zero a zero. Moreo non sta ancora benissimo dopo la lunga inattività, dobbiamo distribuire bene le energie della rosa".