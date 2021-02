Casertana. Falchetti in grande forma: Catanzaro schiantato per 3-0

Un altro acuto. Un'altra perla. 0-3 a Catanzaro ed i falchi piazzano la settima vittoria nelle ultime nove partite. Primo tempo in cui i falchi hanno stretto i denti e arginato i padroni di casa, ripresa di marca rossoblu. L'autorete di Scognamillo segna lo spartiacque nel match. La voglia di non accontentarsi mai porta al raddoppio di Carillo. Nel finale il guizzo del neoentrato Matos chiude i conti. Un'altra prova di grande personalità che conferma come non si tratti soltanto di una piacevole parentesi, ma la naturale escalation di un gruppo capace di superare momenti difficili e di venirne fuori più forte di prima.

CATANZARO-CASERTANA 0-3

CATANZARO: Di Gennaro, Corapi, Martinelli, Curiale (16' st Evacuo), Fazio, Scognamillo, Di Massimo, Risolo, Casoli, Carlini (33' st Jefferson), Porcino (16' st Contessa). All.: Calabro

A disp.: Branduani, Verna, Parlati, Molinaro, Gatti, Riccardi, Baldassin, Grillo, Garufo.

CASERTANA: Avella, Santoro, Buschiazzo, Izzillo, Carillo, Hadziosmanovic (45' st Polito), Turchetta, Icardi (45' Konate), Cuppone (9' st Rosso), Pacilli (9' st Matos), Del Grosso (9' st Rillo). All.: Guidi

A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Varesanovic, De Lucia, Longo.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia

Reti: 14' st aut. Scognamillo, 26' st Carillo, 43' st Matos

Ammoniti: Buschiazzo, Pacilli, Risolo, Santoro, Rillo

Fonte: sito ufficiale Casertana FC