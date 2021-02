La Fc Giugliano comunica che è stata rinviata a data da destinarsi la gara in programma domenica 21 febbraio tra FC Giugliano e Nocerina. A comunicarlo è stato il Dipartimento Interregionale a seguito della richiesta inoltrata dalla FC Giugliano in merito ai calciatori risultati positivi al Covid-19 e in base al protocollo predisposto dalla ASL competente.