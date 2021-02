Una cessione per il Picerno. Difatti la società melandrina ha reso noto che Ettore Matarese, centrocampista, classe 2003 è stato ceduto a titolo temporaneo al Giugliano, che milita nel campionato di Serie D, girone G. Intanto la squadra si sta preparando sempre al Mancinelli di Tito in vista della trasferta di Taranto per il big match della prima giornata di ritorno.