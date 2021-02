Serie D/F: Menna salta l'Aprilia. Urbano perde Galesio e Walter Ricci

Sono tre i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo i recuperi di ieri. Menna del Campobasso che salterà la sfida di domenica con l'Aprilia, Galesio e Walter Ricci del FC Matese che non ci saranno contro l'Olympia Agnonese. Squalificato per due giornate l'allenatore della Recanatese Federico Giampaolo.

Le decisioni del giudice sportivo:

GARE DEL 17/ 2/2021

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 VASTOGIRARDI

Per avere due persone non identificate e indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive e lanciato palle di neve all'indirizzo della panchina avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIAMPAOLO FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALESIO LUIS FABIAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

Per avere, mentre usciva dal terreno di gioco in seguito a sostituzione, rivolto gesti ed espressioni irriguardose all'indirizzo della panchina avversaria. ( R A - R AA )

RICCI WALTER (FOOTBALL CLUB MATESE)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

MENNA DAMIANO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MASOTTA PAOLO (FOOTBALL CLUB MATESE)

GNALDI MATTEO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

GOMEZ FRANCIS (RECANATESE A.S.D.)

RUCI ALESSIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

SBARDELLA LUCA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

VANZAN NICOLA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ALBANESE PELLEGRINO (FOOTBALL CLUB MATESE)

CASSESE LUCA (FOOTBALL CLUB MATESE)

GALESIO LUIS FABIAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

TITONE MARIO (RECANATESE A.S.D.)

GUGLIELMI FILIPPO (VASTOGIRARDI)