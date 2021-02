Si sono giocati ieri tre recuperi del girone A di Serie D, vince due a zero la Castellanzese sul Saluzzo salendo al terzo posto in classifica a quota 37, i lombardi si dimostrano la formazione più in forma del girone di ritorno.

Stesso risultato per la Sanremese sul campo del Fossano, il gol Doratiotto e Vita; blitz esterno del Varese a Legnano, decide in extremis Otele dando il secondo successo consecutivo ai biancorossi.

La classifica dopo i recuperi