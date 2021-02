Savoia: si dimettono il ds Musa e il team manager Pergola

L’U.S.Savoia 1908 comunica che il Dott. Carlo Musa e il Sig. Antonio Pergola per motivi strettamente personali hanno rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalle loro rispettive cariche. La società nella persona del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, del vicepresidente Renato Mazzamauro e dei dirigenti tutti ringrazia il Dott. Carlo Musa professionista qualificato, serio ed esemplare, sottolineando che le porte del Club per lui resteranno sempre aperte. La Società augura a entrambi le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della loro carriera.

L’U.S. Savoia 1908, in ultima analisi, comunica che visto l’ottimo lavoro svolto in questi mesi, la carica di Team Manager sarà ricoperta dal Sig. Danilo Salvato, a cui va il più sincero in bocca al lupo da parte di tutte le componenti del club.