Serie C girone A, il Como prova la fuga

Infrasettimanale molto interessante quello del girone A di Serie C che vede chiarirsi la situazione in vetta alla classifica, il Como vincendo a fatica in casa della Pergolettese per due a uno allunga su un Renate sempre più in crisi che cede due a zero in casa contro l’Albinoleffe, per la squadra di Diana due punti in quattro partite e il fiato sul collo della Pro Vercelli che si dimostra la compagine più in forma, le bianche casacche vincono due a zero con reti di Clemente ed Emmanuello contro la Juventus U23 e si portano a una lunghezza dal Renate, 17 punti degli ultimi 21 conquistati dalla Pro che mette nel mirino lo scontro diretto di metà marzo al “Piola” contro il Como.

Tre i pareggi di giornata, serve a poco sia a Novara che Livorno l’uno a uno maturato in terra piemontese, a Rossetti risponde Buglio su rigore; reti bianche tra Lecco e Pontedera, un punto a testa per Grosseto ed Alessandria che soddisfa sicuramente più i toscani che si avvicinano alla salvezza; non disputata Giana-Pro Sesto per i problemi di covid di quest’ultimi.

L’incontro più incredibile di giornata è quello tra Olbia e Piacenza, locali avanti al 70’ due a zero, con quel risultato avrebbero superato in classifica proprio il Piacenza che accorcia le distanze con Gonzi al 72’, al 90’ il due a due, al settimo minuto di recupero l’incredibile gol vittoria di Palma; sale al quarto posto la Pro Patria che con due reti nelle fasi iniziali della partita passa a Lucca, non basta ai rossoneri il gol di Petrovic; nell’ultimo match di giornata la Carrarese vince il derby contro la Pistoiese, in gol Doumbia e Marilungo.

Risultati e classifica di giornata