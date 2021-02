Incredibile a Messina: tecnico esonerato mentre lotta contro il Covid

Ha dell’incredibile quanto sia capitato a Messina in queste ore. Esonerato l’allenatore Pino Rigoli, assente in panchina da cinque giornate perché ricoverato in ospedale per il Covid-19. L’FC Messina, terzo in classifica, ha deciso di sollevarlo dall’incarico nonostante il momento poco felice. Un dirigente della società - racconta Itasportpress.it - ha telefonato al tecnico comunicando la decisione. Rigoli qualche giorno fa lottava tra la vita e la morte in rianimazione visto che ha avuto una polmonite interstiziale bilaterale da Covid, ed in questi giorni inizia a stare meglio. Il calcio, ancora una volta, mostra un altro volto che va oltre il rispetto delle persone.