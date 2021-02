Benevento-Roma: precedenti e statistiche della gara del "Vigorito"

Benevento e Roma si affronteranno per la quarta volta nella loro storia nel match di domenica sera al "Vigorito": tutti e tre i precedenti sono a favore dei capitolini di Fonseca.

Nella precedente esperienza in Serie A, stagione 2017/18, la Roma si impose per 4-0 nel Sannio (doppietta di Dzeko e autoreti di Lucioni e Venuti) e per 5-2 all'"Olimpico" (Fazio, Dzeko, Under (2) e Defrel per i padroni di casa, Guilherme e Brignola per la Strega). Nell'attuale campionato, sempre nella capitale, la Roma si è imposta ancora per 5-2 (Pedro, Dzeko (2), Veretout, C. Perez per i capitolini, Caprari e Lapadula per i sanniti).

Nelle ultime cinque gare di campionato il Benevento ha raccolto tre punti, frutto di tre pareggi (contro Torino, Sampdoria e Bologna) e due sconfitte (contro Crotone ed Inter); è migliore il bottino della Roma che di punti ne ha totalizzati nove ottenuti con tre vittorie (Spezia, Hellas Verona ed Udinese) e due sconfitte (Lazio e Juventus). Da sottolineare che le tre vittorie di Pellegrini e compagni sono arrivate tutte tra le mura amiche dell'"Olimpico".

La Roma detiene il record nella storia della Serie A sia per vittorie consecutive (attualmente 26) contro squadre neopromosse sia per gare in gol di fila (53) contro formazioni provenienti dal torneo cadetto. Inoltre, la formazione capitolina è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso ad aver registrato il 100% di vittorie contro squadre attualmente nella metà bassa della rispettiva classifica (11 vittorie su 11).

L'unico precedente di Fonseca contro il Benevento risale alla partita d'andata, terminata 5-2 per i giallorossi. In questa occasione fu anche il primo incrocio in gare ufficiali nella carriera dei due allenatori, Paulo Fonseca e Filippo Inzaghi. Quanto a "SuperPippo", la Roma, contro l’ex campione del Mondo, ha vinto una volta. Nelle altre sfide, invece, 2 successi per Inzaghi (da tecnico del Milan e del Bologna) e 1 pareggio (Roma-Milan 0-0, 2014-15).