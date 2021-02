Salernitana corsara ad Ascoli: decide Tutino, spavento per Dziczeck

Con una doppietta di Tutino la Salernitana batte a domicilio l'Ascoli. I granata ritrovano la vittoria e si rilanciano nella corsa alla promozione.

Decisiva la doppia marcatura del bomber granata che sblocca il match dopo appena due minuti su assist di Capezzi e venti minuti più tardi raddoppia. A inizio secondo tempo sfiora anche il tris ma la sua conclusione sbatte sulla traversa.

Le migliori occasioni per l'Ascoli sono di Brosco nel primo tempo e Dionisi nella ripresa ma la squadra di Sottil non riesce a rientrare in partita.

Nel finale paura e preoccupazione per Dziczeck che accusa un malore e viene trasportato in ospedale. Sulle condizioni del calciatore se ne saprà di più nelle prossime ore dopo i test medici.

TABELLINO

RETI: 2' Tutino, 24' Tutino

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, D'Orazio (1'st Mosti); Eramo (1'st Pinna), Buchel (19'st Danzi), Saric; Sabiri (1'st Parigini); Bajic (19'st Cangiano), Dionisi.A disp: Venditti, Sarr, Corbo, Stoian, Avlonitis. All: Sottil

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Mantovani; Jaroszynski (27'st Veseli), Capezzi (27'st Dziczek), Di Tacchio, Coulibaly (24'st Djuric), Casasola; Tutino (19'st Kiyine), Gondo.A disp: Guerrieri, Sy, Schiavone, Cicerelli, Anderson, Kristoffersen, Barone, Antonucci. All: Castori

Arbitro: Abbattista di Molfetta