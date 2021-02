Turris: contro la Paganese rientra Da Dalt, molti gli assenti

All’esito della seduta di rifinitura effettuata allo stadio “Liguori”, sono 23 i calciatori convocati per il ritiro pre-partita in vista della gara di campionato Paganese-Turris in programma domani – domenica 21 febbraio – allo stadio “Torre” di Pagani, con inizio alle ore 15.

Rientra dalla squalifica Da Dalt; indisponibili Signorelli (trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro dopo il duro colpo rimediato nel match di Monopoli) e Tascone (trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra riportato sempre a seguito del match di domenica scorsa), entrambi non convocati insieme al giovane Giordano ed agli squalificati Rainone e Romano.

Segue, nel dettaglio, l’elenco dei 23 calciatori che raggiungeranno il ritiro di Castel San Giorgio (Salerno) agli ordini del tecnico Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Loreto, Lorenzini, Pitzalis.

Centrocampisti: Brandi,Carannante, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Persano, Salazaro,

Ufficio stampa Turris Calcio