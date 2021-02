Il Lavello piegato di misura a Molfetta: decide Strambelli su rigore

Un calcio di rigore di Strambelli a 3' dall'intervallo piega il Lavello per la seconda volta consecutiva e permette al Molfetta di allungare di cinque lunghezze sulla zona retrocessione. Gli ofantini restano in dieci per l'espulsione di Dell'Orfanello al 29' e al 42' subiscono lo svantaggio per fallo sullo stesso Strambelli che trasforma. A 5' dalla fine Diallo lascia il Molfetta in inferiorità numerica, ma il risultato non cambia.