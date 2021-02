Braglia vara l'Avellino anti Casertana: "Manterremo nostra identità"

In vista del match di domenica contro la Casertana allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta Piero Braglia ha tenuto questa mattina la conferenza stampa pre partita.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sulla settimana. “Veniamo da una buona prestazione ed un ottimo risultato. I giorni a disposizione per preparare la prossima partita sono pochi ma da ieri ci siamo già proiettati alla sfida contro la Casertana”.

Sui falchetti. “Vengono da un trend più che positivo. Sono un’ottima squadra che a gennaio si è aggiustata con il mercato. Merito alla società che ha avuto fiducia in Guidi e lo ha aspettato fino a quando i risultati non gli hanno dato ragione. Sicuramente non sarà una partita facile, dovremo fare il nostro meglio come sempre”.

Sull’assetto tattico. “Continueremo a mantenere la nostra identità, stiamo facendo bene così e non credo di cambiare il modulo o la disposizione dei miei ragazzi in base all’avversario”.