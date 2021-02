Roma. Fonseca ne convoca 24 per Benevento: sono ben 8 gli assenti

Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha convocato 22 calciatori in vista della trasferta sul campo del Benevento di domani sera. Sono 8 gli assenti tra le fila dei capitolini: Ibanez, Smalling, Santon, Reynolds, Kumbulla, Calafiori e Cristante. Dai nomi si evince come il reparto ad essere maggiormente rimaneggiato sia quello di difesa: a tal proposito, si rivedono tra gli arruolabili anche Juan Jesus e Fazio, assenti contro il Braga perché non inseriti nella lista UEFA così come Pastore.

Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante;

Difensori: Karsdorp, Jaun Jesus, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic;

Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Podgoreanu,

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.