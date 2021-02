Carrarese-Novara, Banchieri ne convoca 24

Oggi alle 12.30 difficile trasferta per il Novara che fa visita alla Carrarese, Banchieri ha convocato 24 giocatori per la sfida in terra Toscana.

Assente Gonzalez per un problema muscolare, ancora non arruolabile Piscitella che è tornato ad allenarsi con i compagni.

Portieri: 31 Desjardins, 2 Lanni, 1 Spada

Difensori: 5 Bove, 3 Cagnano, 33 Colombini, 7 Corsinelli, 20 Lamanna, 21 Pagani, 6 Pogliano

Centrocampisti: 23 Bianchi, 40 Bortoletti, 10 Buzzegoli, 15 Collodel, 37 Ivanov, 39 Malotti, 38 Pellegrini, 8 Schiavi

Attaccanti: 26 Cisco, 9 Lanini, 17 Moreo, 11 Panico, 29 Rossetti, 18 Zunno