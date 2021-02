Taranto-Picerno, big match allo Iacovone: ecco i convocati di Laterza

Big match allo stadio Erasmo Iacovone, che vedrà protagoniste Taranto e Picerno. Una sfida importantissima poiché delineerà il volto della classifica. Infatti, Laterza e Ginestra, rispettivi tecnici delle due compagini, lottano per la promozione. Obiettivi di vertice, dunque. Il Casarano sarà spettatore interessato, mentre le due squadre si daranno battaglia per ottenere il massimo bottino. Il Taranto arriva da un buon momento di forma, nonostante lo stop prolungato causa Covid. Gli ionici, infatti, hanno ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. Il dato che spicca maggiormente riferisce ai clean sheet. La compagine di Laterza non subisce un goal dal match contro la Real Aversa del 20 dicembre 2020. Sei partite senza subire goal è una presentazione più che sufficiente per una squadra, che dovrà superare i propri limiti per sovrastare gli ionici.

Intanto, ecco i convocati di Giuseppe Laterza in vista del Picerno, sfida valevole la 18°giornata di Serie D Girone H:

Ciezkowski, Zecchino, Coletta; Guastamacchia, Gonzalez, Rizzo, Boccia, Shehu, Ferrara; Marsili, Tissone, Matute, Diaby, Acquadro, Marrazzo; Santarpia, Mastromonaco, Guaita, Falcone, Abayian, Serafino.