Sassuolo-Bologna 1-1, un punto che sta stretto ai neroverdi

Nel derby della via Emilia della 23esima giornata Sassuolo e Bologna non si fanno male e portano a casa un punto che smuove la classifica di entrambe.

Parte meglio il Bologna nelle prime fasi di gara trovando il gol al 17' con Soriano frutto di un pasticcio difensivo di Magnanelli e Rogerio. La svolta arriva alla mezz'ora con l'espulsione di Hickey per un brutto fallo su Muldur. Da qui l'inerzia del match cambia, il Bologna abbassa il baricentro cercando di mantenere il risultato. Il Sassuolo invece si sveglia e sfiora il gol con un tiro di Locatelli da dentro l'area su cui Skorupski para a terra. Al minuto 50 arriva il pareggio Sassuolo, tiro di Djuricic raccolto da Caputo che si gira e mette in rete. I neroverdi vanno poco dopo vicini al sorpasso con Traorè ma Danilo salva a porta vuota. Lo stesso centrocampista ivoriano cerca il gol con un tiro dal limite che esce di pochissimo alla sinistra di Skorupski. Sassuolo tutto avanti nel finale ma non basta, resiste quindi il fortino rossoblu che nonostante una partita difensiva riescono a portare a casa un buon punto che invece sta stretto ai padroni di casa