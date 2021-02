Benevento-Roma: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Mancano poche ore al posticipo serale della domenica di Serie A che vedrà scontrarsi al "Vigorito" il Benevento di Pippo Inzaghi e la Roma di Paulo Fonseca. Queste le ultime sui possibili 22 in campo dal 1' questa sera agli ordini del signor Pairetto, arbitro del match.

QUI BENEVENTO - Inzaghi deve rinunciare ad Improta e Iago Falque, non convocati a causa di infortuni rimediati nell'ultima settimana. Ritorna Ionita, dopo aver scontato il turno di squalifica: il moldavo dovrebbe scendere in campo dal 1', bisognerà solo capire in quale posizione sarà eventualmente schierato. Nel caso in cui il tecnico giallorosso dovesse confermare la mediana composta da Viola, Schiattarella ed Hetemaj, l'ex Cagliari potrebbe giocare accanto a Caprari a supporto di Lapadula; viceversa, potrebbe essere uno dei tre alfieri del centrocampo che ha dominato la scorsa Serie B a far posto a Ionita. In difesa, davanti a Montipò, confermati Depaoli e Barba sulle fasce e la coppia di centrali formata da Glik e Tuia.

QUI ROMA - Fonseca deve fare i conti con le tante assenze che hanno colpito soprattutto il reparto arretrato. Bisognerà anzitutto capire se il tecnico portoghese opterà per la conferma dello schieramento con 3 difensori o se passerà a quello a 4. Nel primo caso sarebbero Mancini, Spinazzola e Fazio i possibili titolari; nella seconda ipotesi Mancini e Fazio potrebbero essere la coppia centrale con Spinazzola e Karsdorp larghi sulle fasce. In mediana sicuri del posto Villar e Veretout, possibile conferma per Diawara. I due trequartisti dovrebbero essere Mkhitaryan e Pellegrini ma Pedro ed El Shaarawi scalpitano per una maglia da titolare. In attacco possibile staffetta tra Borja Mayoral e Dzeko.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Caprari, Ionita; Lapadula; all.: Inzaghi F.

ROMA (4-3-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Mancini, Fazio, Spinazzola; Villar, Veretout, Diawara; Mkhitaryan, Pellegrini; Borja Mayoral; all.: Fonseca.