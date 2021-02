SERIE C LIVE - Girone C: Foggia-Ternana, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Pino Zaccheria", teatro questo pomeriggio della sfida valevole per la 26a giornata del girone C del campionato di Lega Pro in cui si affronteranno Foggia e Ternana.

I rossoneri di Marchionni, sesti in classifica a quota 36 punti, cercheranno di consolidare la zona play-off dopo un percorso finora sicuramente al di sopra delle più rosee aspettative. Gli umbri guidati da Lucarelli, primi in classifica, proveranno invece ad allungare ulteriormente sulle principali antagoniste Avellino e Bari.

Potrete seguire dalle ore 15 gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-ternana/358780.html

FORMAZIONI UFFICIALI

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Garofalo, Salvi, Rocca, Agostinone; Curcio, D'Andrea. A disposizione: Di Stasio, Galeotafiore, Vitale, Anelli, Dell'Agnello, Moreschini, Di Jenno, Morrone, Iurato, Pompa, Cardamone, Nivokazi. Allenatore: Marco Marchionni.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Frascatore; Damian, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Raicevic. A disposizione: Vitali, Celli, Mammarella, Ferrante, Vantaggiato, Torromino, Russo, Suagher, Paghera, Peralta, Laverone, Salzano. Allenatore: Cristiano Lucarelli.