Novara corsaro, Zunno e Corsinelli stendono la Carrarese!

Terza vittoria nelle ultime sei gare per il Novara Calcio che pare proprio aver lasciato alle spalle il periodaccio delle 14 gare senza successi a cavallo fra il 2020 ed il 2021. Il successo sulla Carrarese per 2-1 allo "stadio dei Marmi" è prezioso sia dal punto della classifica che da quello del morale per i ragazzi di Banchieri che raggiungono quota 30 in classifica.

Prima rete azzurra Battesimo del gol per Marco Zunno e Francesco Corsinelli. Il primo, classe 2001, è un ragazzo sul quale il Novara punta da tempo e che meritava i sigillo personale dopo la traversa colta a Pontedera. Corsinelli invece, giunto in azzurro a gennaio dal Bari si mette nuovamente in evidenza dopo aver conquistato il rigore del decisivo 2-1 nel derby contro l'Alessandria.

La curiosità, Toscana benedetta Per gli azzurri si tratta della terza vittoria in Toscana sulle quattro totali conquistate lontane dal Piola, alle quali con un po' di fortuna si sarebbe potuta aggiungere quella meritata e scivolata via con sfortuna a Pontedera quando gli azzurri hanno addirittura perso una gara largamente dominata. Più in generale, su 7 successi in campionato, ben 4 sono quelli arrivati contro compagini della regione che ha dato i natali a diversi personaggi che hanno fatto la storia dell'umanità, da Leonardo a Dante, passando per Michelangelo.

Il tabellino

CARRARESE-NOVARA 1-2

Reti: 36' Caccavallo (C), 2'st Zunno (N), 23'st Corsinelli (N).

CARRARESE: (4-2-3-1) Mazzini; Pasciuti, Murolo (35'st Agyei), Milesi, Bresciani (1'st Valietti); Luci , Schirò (26'st Giudici); Caccavallo, Marilungo, Piscopo (35'st Doumbia); Infantino (5'st Foresta). A disp. Pulidori, Valietti, Agyei, Borri, Manzari, Giudici, Ermacora, Pavone. All.: Baldini.

NOVARA (4-2-3-1): Lanni, Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Collodel, Buzzegoli (26'st Schiavi); Malotti, Lanini (28'st Bortoletti), Panico (1'st Zunno), Rossetti. A disp. Spada, Desjardins, Colombini, Lamanna, Pagani, Bianchi, Pellegrini, Ivanov, Cisco, Moreo. All.: Banchieri .

Arbitro: Sig. Costanza di Agrigento

Note: ammoniti Bresciani, Pasciuti e Agyei per la Carrarese, Cagnano e Panico per il Novara. Nel primo tempo Lanni (N) ha parato un rigore ad Infantino.