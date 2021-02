C'è anche il neo acquisto ex Matera Andy Bangu nell'undici titolare dell'Aglianese che nell'anticipo del sabato ha sconfitto la Marignanese per 1 a 0, vittoria che permette alla compagine toscana di mantenere la vetta della classifica. Ottima la prestazione del classe 97, giocatore che anche se ha vestito per poco la maglia biancazzura è rimasto molto legato alla nostra città.