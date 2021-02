Cavese ancora sconfitta, il Monopoli vince in 10

Il Monopoli batte la Cavese con il risultato di 1-0. Gara molto equilibrata al Veneziani, avara di emozioni sino al finale.

Neanche l'espulsione di Guiebre dopo appena 23 minuti ha modificato l'andamento della partita con entrambe le squadre sotto ritmo ed incapaci di creare azioni rilevanti.

La miglior occasione per la Cavese nella ripresa è per Bubas ma Taliento salva. Quando il match sembra avviarsi verso il pareggio finale, all'85esimo l'ex De Paoli trova il gol decisivo.

Una rete che vale oro per il Monopoli. Situazione complicata per la Cavese che anche in superiorità numerica non riesce a strappare punti per la salvezza.

MONOPOLI-CAVESE 1-0

RETI: 40’st De Paoli(M)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 35 Taliento; 34 Riggio, 4 Bizzotto, 3 Mercadante; 2 Viteritti(31’st 11 Zambataro), 28 Iuliano(10’st 8 Piccinni), 25 Vassallo(47’st 19 Vignati), 10 Paolucci, 29 Guiebre; 32 Soleri, 7 Starita(31’st 23 De Paoli). All.: Scienza. A disp.: 22 Menegatti, 12 Oliveto; 9 Liviero, 14 Isacco, 15 Steau, 18 Alba, 24 Nina, 33 Basile.

CAVESE 1919 (3-5-2): 41 Kucich; 2 Matino, 27 De Franco, 8 Favasuli(30’st 16 Senese); 44 Natalucci(13’st 18 Montaperto), 21 Matera, 34 Pompetti, 5 Lulli(44’st 17 Gatto), 36 Semeraro; 40 Bubas, 45 Gerardi. All.: Campilongo. A disp.: 38 Russo, 22 Paduano; 10 De Rosa, 42 Gega.

Arbitro: Davide Moriconi di Roma 2. Assistenti:Francesco Perrelli di Isernia e Luca Dicosta di Novara. Quarto ufficiale: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Ammoniti: De Paoli(M); Matino, Matera, Gerardi(C); Espulsi: 23′ Guiebre(M).