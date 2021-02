Savoia, pari col Monterosi. Chianese: "Meritavamo il successo"

Al termine della gara, terminata con il risultato di 0-0 tra Savoia e Monterosi, sono arrivate le parole del mister Mauro Chianese:

“Peccato, perché abbiamo fatto una grande gara e meritavamo il successo, dispiace perché alla fine senza attenzione avremmo potuto anche perderla. La squadra ha dimostrato tanti progressi rispetto alla prima gara con il Nola, i ragazzi sentono ancora qualche paura addosso, piano piano usciremo fuori da questa situazione. Abbiamo giocato contro un avversario di valore, è mancato solo il gol dal mio punto di vista. Dobbiamo lavorare e onorare questa maglia, la squadra ha sudato, corso non gli si può rimproverare nulla. Abbiamo fatto un secondo tempo importante peccato per il finale di gara in cui è stato bravissimo Esposito M. . E’ fondamentale fare punti, abbiamo l’obbligo di tornare a vincere, il tempo è poco ma non possiamo permetterci di perdere terreno dalle squadre che ci sono avanti”.

Ufficio stampa Us Savoia