Foggia, Marchionni: "Momento delicato. Dobbiamo reagire"

Intervenuto nel post-gara in conferenza stampa, l'allenatore del Foggia Marco Marchionni ha analizzato la sconfitta interno dei rossoneri con la capolista Ternana. Queste le sue parole:

"Sono preoccupato da questa involuzione soprattutto perchè non vedo quell'atteggiamento, quello spirito di sacrificio che ci hanno contraddistinto, non siamo umili e scendiamo in campo troppo timorosi. Certo, abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, che ha vinto con merito ma anche noi ci mettiamo del nostro. Non ci mettiamo determinazione, cattiveria. Non tiriamo in porta? Colpa di tutti, non siamo liberi mentalmente, non ragioniamo da squadra.

L'espulsione di Del Prete? Dispiace perchè perdiamo un calciatore importante in vista del derby. E’ un momento delicato, dobbiamo reagire subito e lavorare tanto, sia sul piano fisico che mentale".