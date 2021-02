Potenza, è 0-0 contro la Virtus Francavilla Rigore parato a Mazzeo

In una gara caratterizzata da tre espulsi e un rigore sbagliato, al Viviani l'unico assente è il gol. Il Potenza non va oltre lo 0-0 contro la Virtus Francavilla, ma si avvicina a due lunghezze dalla salvezza. La squadra di casa al 37' resta in 10 per un rosso a Ricci, reo di aver colpito a gioco fermo Franco. Ma nonostante l'uomo in meno, il Potenza addirittura al 61' ha l'occasione di passare in vantaggio su calcio di rigore per un fallo di Pambianchi, ma Mazzeo dagli undici metri si fa ipnotizzare da Costa. La parità viene ristabilità per il doppio giallo a Mastropietro, ma il Potenza resta in 9 nel recupero per l'espulsione di Coppola.

POTENZA 0

VIRTUS FRANCAVILLA 0

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Panico (1’st Sepe); Sandri (1’st Zampa), Bucolo, Coppola; Ricci; Romero (29’st Salvemini), Mazzeo (29’st Volpe). A disp.: Santopadre, Noce, Conson, Baclet, Nigro, Fontana, Di Livio, Cavaliere. Allenatore: Gallo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Caporale, Pambianchi, Calcagno; Giannotti, Castorani (37’st Tchetchoua), Franco, Di Cosmo, Sparandeo (32’st Mastropietro); Maiorino (43’st Zenuni), Adorante. A disp.: Crispino, Negro, Celli, Carella, Miccoli, Marino. Allenatore: Trocini.

ARBITRO: Longo di Paola (Somma-D'Apice)

NOTE: Espulsi: 37' pt Ricci (P); 80' Mastropietro (VF); 90' Coppola (PO). Ammoniti: Mastropietro dalla panchina (VF). Recupero: pt 1'; st 4'.