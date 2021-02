Serie D, il Rotonda sbanca Troina Pareggiano Picerno e Francavilla

Nella prima giornata di ritorno di serie D l'unica lucana a vincere è il Rotonda. Nel raggruppamento I i lupi del Pollino sbancano Troina (rigore di Balistrieri al sesto minuto di recupero) con Adeyemo e Anastasio e allungano a +4 sulla zona play-out. Nel girone H pari per il Picerno e il Francavilla. I melandrini rispondono con Albadoro al 7' dopo il vantaggio del Taranto con Falcone al 5', mentre i sinnici acciuffano al 91' il pareggio a Portici che si era portato in vantaggio con Arpino al 24'. Mercoledì le lucane torneranno in campo per il turno infrasettimanale della seconda giornata di ritorno e giocheranno tutte in casa, compreso il Lavello, caduto nell'anticipo di ieri per 1-0 a Molfetta.