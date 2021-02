Roma. Fonseca: "Abbiamo tirato poco in porta: merito del Benevento"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dopo lo 0-0 al "Vigorito" contro il Benevento, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky. Queste le parole del tecnico portoghese:

"E' stata una partita difficile. Il Benevento si è chiuso bene, siamo arrivati agli ultimi 30 metri senza difficoltà ma poi non abbiamo avuto iniziative individuali e siamo stati poco concreti. Avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni. Siamo stati lenti sulle fasce nel fare arrivare la palla in zona di finalizzazione.

Non credo sia stata una questione fisica perché abbiamo giocato sempre con l'intenzione di andare veloce, siamo mancati nell'uno contro uno e al tiro. Devo comunque dire che il Benevento ha avuto il merito di chiudersi bene.

Tra Dzeko e Mayoral nessuno dei due è titolare: il primo ha giocato in Coppa, il secondo oggi dal 1'. Siamo passati a 4 con l'ingresso di Dzeko schierando tutti i possibili uomini offensivi: non è bastato.

Penso che dobbiamo tirare di più da fuori area specie in gare come questa ma il Benevento, devo dire, ci ha concesso poche occasioni per andare al tiro.