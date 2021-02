Casertana-Avellino 0-2: il derby si decide tutto nel primo tempo

Uno-due nel primo tempo, due infortuni pesanti e la vana ricerca dell’occasione per riaprirla. Casertana sconfitta nel derby con l’Avellino. Che non fosse certo giornata lo si capisce quando al 10’ Izzillo è costretto a lasciare il campo per infortunio. Successivamente è Konate a restare a terra sofferente e a lasciare il campo in barella. Episodi intervallati dalle reti di Silvestri e Bernardotto. Non sono i falchi brillanti dell’ultimo mese e mezzo. Una sconfitta da archiviare per rimettersi al lavoro in vista del prossimo impegno di Torre del Greco.

CASERTANA-AVELLINO 0-2

CASERTANA:Avella, Santoro, Izzillo (11' pt Matese), Rosso, Carillo, Hadziosmanovic, Matos (1' st Cuppone), Turchetta (24' st Pacilli), Icardi (24' st Varesanovic), Konate (43' Buschiazzo), Rillo. All.: Guidi

A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, De Lucia, Polito, Longo

AVELLINO: Forte, Tito, Aloi (45' st Silvestri M.), Miceli, Bernardotto (17' st Maniero), Santaniello, Carriero (17' st Adamo), Ciancio, D'Angelo (17' De Francesco), Silvestri L., Illanes. All.: Braglia

A disp.: Pane, Rizzo, Fella, Dossena, Rocchi, Baraye

ARBITRO:Marcenaro di Genova

RETI: 26' pt Silvestri L., 34' pt Bernardotto

AMMONITI: D'Angelo, Konate, Icardi, Aloi, Silvestri L., Varesanovic

Fonte: sito ufficiale Casertana FC, foto: C. Santangelo